更新版 1-日本数据：6月出口大增，但中国因素令前景蒙阴

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本6月对最大贸易伙伴中国的出口较上年同期增加5.9%，5月为上涨1.1%，因电子和塑料产品出口增加。
6月对亚洲出口较上年同期上升10.1%，5月为上升3.3%。
6月对美国出口较上年同期增加17.6%，增幅远高于5月的7.4%，归功于汽车和药品出口上升。
日本6月进口较上年同期下滑2.9%，路透调查预估中值为下降4.0%。
6月贸易逆差690亿日圆(约合5.5654亿美元)，预估中值为顺差54亿日圆。
日本4-6月当季经济增长料大幅放缓，因企业聚焦于削减库存而下调产量，而且出口较前季放缓。
分析师预计日本7-9月当季经济增长将加速，因消费者支出上升，但由于与中国贸易联系密切，日本经济可能受到中国经济增长放缓的冲击。(完)
(编译 刘秀红/杜明霞；审校 张荻/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”