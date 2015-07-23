更新版 1-日本数据：6月出口大增，但中国因素令前景蒙阴

日本6月对最大贸易伙伴中国的出口较上年同期增加5.9%，5月为上涨1.1%，因电子和塑料产品出口增加。

6月对亚洲出口较上年同期上升10.1%，5月为上升3.3%。

6月对美国出口较上年同期增加17.6%，增幅远高于5月的7.4%，归功于汽车和药品出口上升。

日本6月进口较上年同期下滑2.9%，路透调查预估中值为下降4.0%。

6月贸易逆差690亿日圆(约合5.5654亿美元)，预估中值为顺差54亿日圆。

日本4-6月当季经济增长料大幅放缓，因企业聚焦于削减库存而下调产量，而且出口较前季放缓。

分析师预计日本7-9月当季经济增长将加速，因消费者支出上升，但由于与中国贸易联系密切，日本经济可能受到中国经济增长放缓的冲击。(完)