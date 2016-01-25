更新版 1-日本数据：12月出口同比降幅创逾三年最大，受中国经济减速拖累

日本12月对中国出口较上年同期下降8.6%，为连续第五个月下滑，受化学制品和电子部件出口减少拖累。中国是日本最大的贸易伙伴。

国际货币基金组织(IMF)上周下调了全球经济增长预估，这是在不到一年的时间内该组织第三次下调预估。中国公布的最新数据显示，2015年中国经济增长速度为25年来最慢。 (完)