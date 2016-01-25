更新版 1-日本数据：12月出口同比降幅创逾三年最大，受中国经济减速拖累

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
数据显示，12月经季节调整后的出口较前月下降3.8%。
日本12月对中国出口较上年同期下降8.6%，为连续第五个月下滑，受化学制品和电子部件出口减少拖累。中国是日本最大的贸易伙伴。
日本12月对亚洲出口较上年同期下降10.3%。对亚洲出口占日本出口总额的一半以上。
日本12月对美国出口较上年同期下滑3.4%，采矿机械、钢铁和金属加工机械出口跌幅居前。对欧盟出口增加3.1%。
日本12月进口较上年同期下降18.0%，分析师预估中值为下降16.4%。
日本12月贸易顺差1,402亿日圆(11.8亿美元)。
日本第三季经济勉强躲过衰退，分析师已经警告称，日本经济可能出现衰退，因民间消费和资本支出疲弱。
国际货币基金组织(IMF)上周下调了全球经济增长预估，这是在不到一年的时间内该组织第三次下调预估。中国公布的最新数据显示，2015年中国经济增长速度为25年来最慢。 (完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 张荻/张若琪)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。