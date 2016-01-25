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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 09:32 BJT

更新版 1-日本数据：12月出口同比降幅创逾三年最大，受中国经济减速拖累

数据显示，12月经季节调整后的出口较前月下降3.8%。

日本12月对中国出口较上年同期下降8.6%，为连续第五个月下滑，受化学制品和电子部件出口减少拖累。中国是日本最大的贸易伙伴。

日本12月对亚洲出口较上年同期下降10.3%。对亚洲出口占日本出口总额的一半以上。

日本12月对美国出口较上年同期下滑3.4%，采矿机械、钢铁和金属加工机械出口跌幅居前。对欧盟出口增加3.1%。

日本12月进口较上年同期下降18.0%，分析师预估中值为下降16.4%。

日本12月贸易顺差1,402亿日圆(11.8亿美元)。

日本第三季经济勉强躲过衰退，分析师已经警告称，日本经济可能出现衰退，因民间消费和资本支出疲弱。

国际货币基金组织(IMF)上周下调了全球经济增长预估，这是在不到一年的时间内该组织第三次下调预估。中国公布的最新数据显示，2015年中国经济增长速度为25年来最慢。 (完)

(编译 李爽/杜明霞；审校 张荻/张若琪)

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