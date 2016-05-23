更正-更新版 1-日本数据：4月出口降幅为三个月最大，经济增长前景蒙阴

(更正：因译文有误，内文第五段改为“中国是日本最大的贸易伙伴”，非“日本是中国最大的贸易伙伴。”)
* 4月出口同比下滑10.1%符合预期，3月下降6.8%
* 日圆升值及新兴市场放缓拖累出货量
* 进口同比减少23.3%，预期为减少19.0%，3月为下降14.9%
* 连续第三个月实现贸易顺差
* 熊本地震损及对美国出口汽车的出货
路透东京5月23日 - 日本4月出口下滑速度为三个月来最快，因日圆上涨及中国和其他新兴市场疲软拖累日本出口，使本季经济增长前景蒙阴。
日本财务省周一公布的数据显示，4月出口较上年同期下滑10.1%，符合下降10.0%的路透调查分析师预估；3月出口较上年同期减少6.8%。
这是出口连续第七个月下滑，且为1月下降12.9%以来最大；1月时日本向亚洲出口在农历新年假期前严重放缓。
该数据凸显决策者在面临国内外需求迟滞时提振增长的挑战，分析师警告称本季经济可能萎缩。
4月对中国的出口下降7.6%，而对美国的出口同比则减少11.8%。中国是日本最大的贸易伙伴。
一名财务省官员称，上个月的地震导致日本南部制造业中心熊本的供应链中断，导致对美国的汽车出口下滑。日本4月对美国的汽车出口下滑4.4%，自2014年11月以来首次下降。
在日本出口额中占据过半份额的对亚洲地区出口同比下滑11.1%，而对欧盟出口则增长9.9%。
4月进口同比骤降23.3%，分析师此前预期为下滑19.0%。
4月贸易顺差为8,235亿日圆(74.9亿美元)，为连续第三个月顺差，市场平均预估为顺差4,928亿日圆。
上周出炉的数据显示，日本第一季经济意外以一年来最快速度扩张，但分析师认为反弹力度不够强劲，难以消除对黯淡经济前景的担忧。
第一季数据显示，出口较前季成长0.6%，尽管日圆 自年初以来升值了约9%。
日圆/美元周一交投于110日圆左右，脱离本月稍早触及的105日圆上方的18个月高点。分析师表示，日圆持续升值会打击日本制造业者信心，并拖累低迷的出口。(完)
(编译 王丽鑫/徐文焰/张若琪 审校 白云/于春红)