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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 08:19 BJT

日本数据: 11月出口较上年同期减少4.1%,连续第六个月下滑

路透调查中分析师预估中值为下滑5.4%.10月时较上年同期下滑6.5%.

日本11月对中国的出口较上年同期减少14.5%,对欧洲的出口下滑19.9%.

11月进口较上年同期增加0.8%.

11月贸易逆差为9,534亿日圆(114亿美元),分析师预估为逆差1.03万亿日圆.此为连续第五个月录得贸易逆差,且创1月以来最大逆差,1月逆差为创纪录的1.48万亿日圆.

欲浏览整体图表,请点击财务省网页(here) (完) (编译 侯向明; 审校 张涛)

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