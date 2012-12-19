《日本经济焦点》11月出口续降且贸易逆差创数月高位,出口回暖仍然遥远

11月进口较上年同期增长0.8%.贸易逆差为9,534亿日圆(114亿美元),小于分析师预估的赤字1.03万亿(兆)日圆.这是连续第五个月录得贸易逆差,且为1月以来最高.日本1月贸易逆差为创纪录的1.48万亿日圆.

日本经济7-9月连续第二个季度萎缩,全球需求疲弱拖累这个出口依赖型经济体陷入温和衰退.

分析师预期日本明年第一季将摆脱衰退,并高度预期新政府将敦促日本央行采取更积极举措,来提振经济增长并结束持续通缩局面.

日本自民党在周日选举中获胜后,候任首相安倍晋三将第二次领导日本.

安倍晋三已经将通胀目标、央行大举购买政府公债以及弱势日圆,作为其复兴日本经济并结束通缩的政策焦点.