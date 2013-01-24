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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 08:18 BJT

日本数据: 12月出口按年下滑5.8%,2012年贸易逆差创纪录

12月进口较上年同期增加1.9%.

12月贸易逆差为6,415亿日圆(72.5亿美元),分析师预估为逆差5,340亿日圆.此为连续第六个月录得贸易逆差,.

日本2012年贸易逆差为创纪录的6.927兆(万亿)日圆(782.4亿美元),因欧元区主权债危机以及和中国之间的领土争端冲击出口,且自2011年地震海啸后关闭核电厂推升了能源进口.

欲浏览整体图表,请点击财务省网页(here) (完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)
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