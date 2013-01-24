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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 08:10 BJT

日本经济: 2012年贸易逆差达6.9273兆日圆,规模创纪录

路透东京1月24日 - 日本财务省周四发布,2012年贸易逆差达6.9273兆日圆,为连续第二年出现年度贸易逆差,且规模创纪录.(完)
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