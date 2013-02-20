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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 08:12 BJT

日本数据: 1月出口增加,但贸易逆差创纪录水平

日本1月对中国的出口较上年同期增长3.0%,对欧洲的出口则下滑4.5%.

1月进口较上年同期增长7.3%,为连续第三个月成长.

1月贸易逆差为1.63兆(万亿)日圆(174亿美元),分析师预估中值为逆差1.37兆日圆.此为连续第七个月录得贸易逆差.

欲浏览整体图表,请点击财务省网页(here) (完) (编译 王兴亚/戴素萍; 审校 郑茵/程琳)

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