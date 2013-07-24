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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 08:07 BJT

日本数据：6月出口同比增长7.4%，连升第四个月但增幅不及预期

路透东京7月24日 - 日本财务省周三公布数据显示，日本6月出口较上年同期增长7.4%，连续第四个月上升，受助于日圆疲软以及海外需求升温。

但出口增幅不及路透调查分析师的预估中值成长10.3%。5月出口同比增长10.1%.

6月贸易逆差1,808亿日圆(18亿美元)，分析师预估为逆差1,606亿日圆。这是连续第12个月出现贸易逆差，因能源进口成本上升。

6月对美国出口增长14.6%，对中国出口升4.8%.

浏览完整表格，请参看财务省网站(here)(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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