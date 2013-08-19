更新版-日本数据：7月出口创近三年最快增速，日圆疲软终见成效

(新增细节及分析师评论)

* 7月出口按年增12.2%，而预估为增加13.1%

* 进口增速为三年最高，因油价高企

* 出口额增加，显示复苏迹象

* 7月贸易逆差为1.02万亿日圆，为历史第三高位

路透东京8月19日 - 日本7月出口较上年同期的增幅接近三年高位，显示出海外需求升温，而日圆疲软这一经常提及的利好因素终于见到效果。

然而，贸易收支连续第13个月呈现逆差，因进口增速升至三年最高，归因于日圆疲软且油价攀升，这使得日本能源进口更加昂贵。

自2011年3月福岛核事故以来，日本几乎所有核反应堆都已关闭，加大能源进口压力。

日本7月出口按年增长12.2%，虽不及市场预估中值的增加13.1%，但分析师仍认为这一数据有正面影响，因对美国、中国和欧洲的出口都有所增长。

“我们预计出口将持续复苏，”三井住友资产管理的资深分析师Hiroaki Muto称。

7月进口较上年同期增长19.6%，创2010年6月以来最快速度，预估中值为增长15.4%。

7月贸易逆差创历史第三高位，为1.02兆(万亿)日圆(105亿美元)，超过分析师预估的逆差7,856亿日圆。

自去年11月以来，日圆贬值约20%，这提振了出口拉动型的日本经济。

周一财务省数据显示，日本7月对美国的出口按年增18.4%，超过6月的增加14.6%。

日本7月对中国出口按年增长9.5%，超过6月4.7%的增速，显示出中国经济放缓趋势得到缓解。

日本7月对欧盟出口按年增长16.6%，快于6月的增8.6%，进一步表明欧债危机正在消退。

日本7月出口额同比增长1.8%，为14个月首次增长，为海外需求进一步升温增添佐证。

“这些细节鼓舞人心，因为可以看出日本对主要市场的出口都在反弹，”Muto称。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)