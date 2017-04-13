专访：日企应利用美日经济对话契机加大对美投资--政府顾问

路透东京4月13日 - 日本一位政府顾问周四称，日本企业应该借美日经济对话契机，加大在美国工厂的投资并保护自身市场份额。

日本政府经济事务高级顾问小组成员、学习院大学(Gakushuin University)教授伊藤元重(Motoshige Ito)称，日本还应当欢迎任何谈判双向自由贸易协议的机会，改善与美国这一最重要经济合作伙伴之一的关系。

伊藤元重在接受路透专访时表示，如果特朗普政府寻求削减其贸易逆差的办法，日本还应提出购买美国的页岩油气。

“美国市场很重要，所以日本企业很自然会考虑投资更多来保护自身的市场份额，”他表示。

“这种贸易关系已经演变，日本没有太多办法减少出口。但是，日本可以增加从美国的进口，进口页岩气将对双方都有利。”

根据日本向特朗普政府的提议，美国副总统彭斯将于4月18日在东京与日本财务大臣麻生太郎举行美日经济对话。

特朗普在竞选中借助控制自由贸易、以及阻止工作岗位流向海外的承诺入主白宫，并在今年1月就职。他的上台引发美日可能重演1980年度贸易摩擦的担忧。贸易摩擦曾使美日关系紧张。

日本丰田汽车(7203.T)周一宣布，将在美国肯塔基的工厂投资13.3亿美元，这是其未来五年在美国进行100亿美元投资计划的一部分。这突显出日本企业很快调整适应新环境。

日本政府官员表示，他们希望利用这次对话向美国出售日本的基础设施，并购买美国的页岩油。

伊藤元重说，这个策略可能使双方都受益，因为特朗普政府希望升级美国的基础设施，而日本也过于依赖中东的原油。(完)