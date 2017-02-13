焦点：日本第四季经济受到贸易提振 但面临特朗普政策风险

路透东京2月13日 - 日本经济去年第四季连续第四个季度扩张，受益于强劲的贸易表现。但民间消费疲弱，且美国的保护主义抬头，预示距离可持续的经济复苏可能还有些遥远。

日本内阁府周一公布的数据显示，2016年第四季国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.0%，基本符合此前市场预估的增长1.1%。第三季GDP修正为增长1.4%。

该数据应会让日本政府和央行的决策者感到宽慰，他们希望经济持续增长，摆脱通缩和停滞状态。但分析师表示，围绕美国总统特朗普政策的不确定性令依赖出口的日本经济蒙阴，因国内需求仍动力不足。

特朗普的保护主义政策主张震动全球市场，以及依赖庞大的美国市场的那些地区经济体，并促使投资者揣测全球贸易、投资与经济成长前景。

日本经济财政大臣石原伸晃表示，日本经济保持温和复苏趋势，并预测将会保持积极势头。

“然而，应该关注全球经济的不确定性以及金融市场的波动，”他在GDP数据公布后对记者表示。

在日圆疲软提供出口助力之际，分析师对前景同时也抱持审慎立场。

“经济在出口的支撑下连续四个季度扩张，这应被决策制定者视为是及格分数。”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信说。

“但企业界的力道尚未扩及家庭，家庭正面临生活成本增加及未来不确定性的问题。关键是，经物价调整的实质薪资增长此后对民间消费的支撑情况。”

第四季GDP初值较前季增长0.2%，分析师此前预估为上升0.3%。

外部需求对GDP增长率贡献了0.2个百分点，中国和美国对汽车的需求以及亚洲对电子配件的需求增加，推动日本出口增长。

占到GDP大约60%的民间消费未呈现增长，与分析师预估的持平大致相符。生鲜食品和蔬菜的价格上涨，可能限制了家庭的购买力。

**贸易保护主义风险**

10-12月GDP物价平减指数较上年同期下降0.1%，连续第二季下降，凸显出要实现日本央行2%的通胀率目标仍是难事。

楼市投资增长0.2%，为四个季度来最慢增速。受助于央行的大规模货币宽松措施，楼市投资是日本经济的一个亮点。

在表现较好的分项指标中，作为GDP关键组成部分的资本支出增长0.9%，一举扭转第三季下降0.3%的表现。

仍有一些分析师认为国内需求疲弱和贸易保护主义带来风险。

“我预期今年全球需求升温会推动经济加速增长。风险因素之一是消费情况。实质薪资可能依然疲弱不振，”瑞银证券资深分析师Daiju Aoki表示。

“保护主义带来的一个问题是，企业可能在投资时犹豫不决，因为他们对投资时机和方向不能确定。这可能促使他们推迟投资。”(完)