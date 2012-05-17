日本政府将考虑上调经济评估--《朝日新闻》

美股道指微幅收高 连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透东京5月17日电---《朝日新闻》周四报导,日本政府将考虑在5月经济报告中,上调经济评估,因民间消费、产出及出口出现改善.
该报称,这将会是日本政府去年8月以来首度上修经济评估,但政府也将对未来风险提出警告,例如欧债危机以及海外成长的不确定性.
日本政府将在周五公布5月份经济报告,上月报告称日本经济正逐渐增温.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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