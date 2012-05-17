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国际财经 | 2012年 5月 17日 星期四 08:48 BJT

日本政府将考虑上调经济评估--《朝日新闻》

路透东京5月17日电---《朝日新闻》周四报导,日本政府将考虑在5月经济报告中,上调经济评估,因民间消费、产出及出口出现改善.

该报称,这将会是日本政府去年8月以来首度上修经济评估,但政府也将对未来风险提出警告,例如欧债危机以及海外成长的不确定性.

日本政府将在周五公布5月份经济报告,上月报告称日本经济正逐渐增温.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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