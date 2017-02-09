日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）

图为2015年2月拍摄的日本东京银座商业区。 REUTERS/Yuya Shino

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路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。

外界之前怀疑日本央行是否有决心阻止日本公债收益率追随全球长期利率走高，这一疑虑推动10年期日本公债收益率上周升至一年高点，迫使日本央行进行特殊购债操作。

长期利率上升考验日本央行对9月公布的“收益率曲线控制”计划的承诺。根据该计划，日本央行将引导10年期日债收益率处在零附近，以使通胀率加速升向央行2%的目标。

中曾宏称，虽然经济在温和复苏，但由于美国经济政策的不确定性，以及国内物价增长低迷，日本经济前景的风险仍偏下档。

“考虑到近期海外利率的攀升，一些市场参与者认为日本央行或会考虑上调长期利率目标，”中曾宏早周四在高知县对商界人士的一次讲话中称。

“不过实现物价目标的动力尽管还有，但还不够。要达到我们的长期通胀率目标还有很长一段路要走，”他说，“我认为最重要的是日本央行要持续致力于强有力的货币放松措施。”

去年9月日本央行对货币政策框架进行了改革，在实施了三年的大规模资产购买计划仍未能达到2%的通胀目标之后，其将政策目标从量化宽松转移到利率之上。自此后其保持货币政策稳定。

12月日本核心消费者物价指数较上年同期下跌0.2%，为连续第10个月下降，仍远离央行的通胀目标。(完)