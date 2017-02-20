日本出口增长放缓 特朗普贸易政策令前景蒙阴

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
（新增出口细节）
路透东京2月20日 - 日本1月出口增幅低于前月，因对美国出口下滑且中国适逢春节假期。对贸易保护主义的担忧令前景出现疑虑。
日本1月出口较上年同期增长1.3%，低于预估的增加4.7%以及12月的5.4%。这是出口连续第二个月增长，此前连续14个月萎缩。
美国经济增长加速意味着日本对美国出口下降可能是暂时的，但美国总统特朗普多次宣称将重新检讨自由贸易，令人担心贸易保护主义可能蔓延。
财务省数据周一显示，1月出口增长得益于燃料、汽车零件和钢铁出口上升，但汽车出口下降拖累增长放缓。
日本1月对美国出口较上年同期下降6.6%，因汽车和电子器件出口下滑。
日本对美国贸易顺差同比下降26.6%至3,993亿日圆(35.4亿美元)，前月为下降5.1%。
如果日本对美国贸易顺差再次开始上升，那么将成为关注焦点。此前美国总统特朗普对日本、中国和德国开火，称这三个国家对美国出口很高。
日本1月对中国出口较上年同期增长3.1%，增幅低于前月的12.4%，因工厂在春节假期前放慢生产。中国是日本最大的贸易伙伴。
日本1月进口较上年同期增加8.5%，预估中值为上升4.7%。
日本1月贸易逆差为1.09万亿(兆)日圆，预估中值为逆差6,368亿日圆。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 张涛)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)