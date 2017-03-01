日本将告诉美国要尊重WTO规则--首相顾问（更新版）

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路透东京3月1日 - 日本首相安倍晋三的顾问西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。

西村康稔还指出，日本不排除与美国达成双边贸易协议，但由于美国政府把重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)放在较优先的位置，所以日美谈判不会很快开始。

“我们不希望任何边境税成为用于促进出口的课税制度，从而违反WTO规则，”西村康稔在接受采访时对路透表示。

“我们的立场是，WTO规则和多边机制很重要，我们想为此游说。”

日本首相安倍晋三与美国总统特朗普上月同意建立新的经济对话框架，讨论贸易与基础设施投资。双方尚未制定谈判日程。

特朗普在国会讲话时，对共和党正推进的征收20%边境税计划持正面态度，但仍不确定他是否能完全支持该提议。

西村康稔表示，日本将提醒特朗普贸易关系自1980年代以来已改变很多，希望籍此来避免贸易摩擦。

西村康稔指出，日本车企目前在美国生产许多汽车，符合特朗普多次重申的创造更多就业的承诺。

西村康稔称，日本有意在与美国进行新对话时讨论基础设施投资，鼓励其它形式的直接投资及美国页岩气进口。

一些经济分析师和决策者担心，美国可能利用对话框架批评日本的外汇政策和激进的宽松货币政策。

西村康稔表示，相信日本可以避免这些批评，称日本需要宽松货币政策，因为经济仍陷于通缩，而且汇率水平由市场决定。(完)