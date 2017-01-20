日本央行副总裁中曾宏警告称美元融资成本有大幅上升风险

路透东京1月20日 - 日本央行副总裁中曾宏周五警告称，在美国与日本货币政策方向背离时，美元融资成本容易大幅上升。

但他表示，日本央行认为这对日本金融机构未构成严重问题，强调称它们有充足的流动性，能应对美元融资成本上升问题。

“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。

中曾宏称，如果金融机构美元融资面临问题，包括日本央行在内的主要央行有各种措施可以提供支持。

“在货币政策分化的情况下，货币互换市场上美元融资溢价可能很容易上升，”中曾宏在日本国际银行协会(International Bankers Association of Japan)会议上发表讲话时称。

“日本央行将继续监控国内银行业活动，以确保他们在应对美元投资的融资成本上升时，不会在信贷和流动性风险过度冒险，”他说。(完)