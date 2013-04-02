日本数据：2月受薪者现金所得按年下滑0.7%，加班工资降幅为逾三年最大

2月加班工资则较上年同期下降3.5%，为2009年11月以来最大的降幅，因企业减少加班时间。

首相安倍晋三试图试通过一系列财政激励政策和大胆的央行宽松货币政策，来提振日本经济，摆脱持续15年的温和通缩。

不过很多分析师怀疑，日本央行能否在两年内达到2%的通胀目标，因工资上涨速度可能不够快。

特别加给则较上年同期跃升了8.2%，低于1月修正后的增长22.1%。

去年派发的年底奖金同比减少1.5%。2011年的年底奖金同比减少1.9%。

以下为月度薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节:

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2月 2月 1月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 262,523 -0.7 +0.1*

每月薪资 259,650 -0.8 -0.7*

-经常性薪资 241,111 -0.6 -0.7*

-加班工资 18,539 -3.5 -1.5

-特别加给 2,873 +8.2 +22.1*

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员工人数(百万人)

整体人数 45.593 +0.3 +0.6*

一般雇员 32.303 -0.6 -0.5*

兼职员工 13.289 +2.9 +3.1*

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注:"*"代表修正值. 参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站,网址为www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/index.html)(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)