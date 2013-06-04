日本数据：4月受薪者现金所得按年增0.3%，加班工资七个月来首现增幅

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
“我们看到薪资基本持平，没有显示加速迹象，”厚生劳动省负责统计该数据的官员Manabu Watanabe表示。
“你可以指望夏季奖金增加，但经常性薪资不会大幅上升，因企业对提高薪资仍态度谨慎。”
安倍积极的财政和货币扩张举措提振股市，并打压日圆，促使消费者增加支出，并扶助大型企业提高获利，尤其是出口企业。
劳动省数据还显示，4月特别支付较上年同期增加9.7%。4月经常性薪资和月薪均较上年同期持平。月薪包括经常性薪资和加班薪资。
以下为4月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
---------------------------------------------------------
4月 4月 3月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 273,427 +0.3 -0.9*
每月薪资 264,565 0.0 -1.1
-经常性薪资 244,995 0.0 -0.9*
-加班工资 19,570 +0.4 -1.5*
-特别加给 8,862 +9.7 0.0*
---------------------------------------------------------
员工人数(百万人)
整体人数 45.989 +0.6 +0.5*
一般雇员 32.840 +0.4 -0.6*
兼职员工 13.150 +1.3 +3.2*
---------------------------------------------------------
注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：
(here)(完) (编译 石冠兰/李爽 审校 张荻/艾茂林)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静