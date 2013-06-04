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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 09:54 BJT

日本数据：4月受薪者现金所得按年增0.3%，加班工资七个月来首现增幅

“我们看到薪资基本持平，没有显示加速迹象，”厚生劳动省负责统计该数据的官员Manabu Watanabe表示。

“你可以指望夏季奖金增加，但经常性薪资不会大幅上升，因企业对提高薪资仍态度谨慎。”

安倍积极的财政和货币扩张举措提振股市，并打压日圆，促使消费者增加支出，并扶助大型企业提高获利，尤其是出口企业。

劳动省数据还显示，4月特别支付较上年同期增加9.7%。4月经常性薪资和月薪均较上年同期持平。月薪包括经常性薪资和加班薪资。

以下为4月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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4月 4月 3月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 273,427 +0.3 -0.9*

每月薪资 264,565 0.0 -1.1

-经常性薪资 244,995 0.0 -0.9*

-加班工资 19,570 +0.4 -1.5*

-特别加给 8,862 +9.7 0.0*

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员工人数(百万人)

整体人数 45.989 +0.6 +0.5*

一般雇员 32.840 +0.4 -0.6*

兼职员工 13.150 +1.3 +3.2*

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注："*"代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：

(here)(完) (编译 石冠兰/李爽 审校 张荻/艾茂林)
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