修正-《焦点》日本大型企业拟加薪，但无法完全抵消消费税率上调的影响

(内文倒数第四段应为"26.15"美元，非"26,15")

* 丰田汽车等大型企业拟加薪3%

* 薪资整体上涨幅度为1%，不及消费税率上调幅度

* 经济若想摆脱通缩，需要大幅上调薪资

路透东京3月12日 - 丰田汽车等日本大型企业周三将拿出多年来力度最大的加薪方案，但职工们仍将艰难应对消费税上调的影响，这突显出日本政府抗通缩战役所面临的困难。

拜日圆疲软和首相安倍晋三祭出大规模刺激政策所赐，一年来企业获利骤增，工会因而要求加薪，丰田汽车 、 日立制作所 和Panasonic 等企业将对此要求作出回应。

但是，在日本工会一年一度的“春斗”("spring labour offensive")活动中，首批做出回应的这些企业，代表的都是绩优股企业中表现最佳的企业。较小型企业中的多数日本员工并无法从“安倍经济学”中享受到如此多的好处。

“薪资上调不可能完全抵消消费税上调的影响，”日本总研主任研究员山田久称，“很难想像小型企业的加薪幅度能与大型企业齐平。”

政府支出和日本央行的大规模资产购买措施，已带动该国开始走出15年通缩困局，但若要经济持久复苏，则需获利、薪资和物价上涨的正向循环。

安倍政府公开施压企业出力涨薪。经济财政大臣甘利明周二显然威胁政府可能针对不配合的企业采取行动。

“尽管获利增加，尽管政府决心削减企业税并转移资本，那些没有任何回应的公司就是在促进经济正向循环上不合作，”甘利明说。

“经济产业省将对此作出回应。”

一名直接了解相关协商的消息人士称，丰田汽车提供的整体薪资费用将较上年高出逾7.6%，包含基本工资，工龄补贴和奖金。扣除奖金，这将是丰田21年来最大的加薪幅度。

分析师指出，对大型企业整体而言，加薪幅度可能约为3%，刚刚能够抵消消费税上调的影响，而不能抵消掉日本央行试图实现的温和通胀。

对于第一层级以下数以千计的企业而言，补偿可能不那么慷慨。日本绝大部分工人在这些企业就职。

例如，当丰田汽车等大型车企给他们的工人上调基本工资时，他们可以通过压榨供应商来削减成本，从而给供应商工人薪资造成下行压力，稀释大公司加薪带来的经济提振作用。

分析师表示，包括较小型企业在内，日本工人的整体加薪幅度可能仅为1%左右。日圆疲软导致小企业进口成本增加，这些企业还雇佣了许多兼职及其他非正式员工。

“对大型企业工人而言，购买力充其量也就持平而已，”Citigroup Global Markets Japan的分析师饭塚尚己表示。

“安倍经济学要取得持续增长的目标，要求经济实现良性循环，但日本企业并未全力配合，很难想像今年的薪资谈判能够推动企业采取行动。”

分析师称，由于奖金随着经济起伏，经济持续复苏需要基本工资的强劲增长，这样人们才能拥有足够的安全感以增加支出。

消息人士称，丰田将把每月基本工资提高2,700日圆(26.15美元)，或0.8%，为六年以来首次提高基本工资。不过这远低于工人们希望的提高4,000日圆。

很多日本企业仍对提高基本工资表示警惕，因为其担心经济复苏的可持续性以及固定员工成本增加，后者在经济衰退时期也难以削减。

今年，日本工会联合会(Rengo)正因经济复苏而呼吁增加基本工资，为五年以来首次。日本最具影响力的企业游说组织--经济团体连合会(经团连)也赞同提高基本工资，为六年以来首次。

日立、东芝、三菱电机、日本电气(NEC)、Panasonic和富士通都将提出将每月基本工资上调1,000-2,000日圆，低于这些电子企业工会要求的4,000日圆。(完) (编译 许娜/王翔琼/王兴亚/朱晓军；审校 龚芳/孙茉莉)