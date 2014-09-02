日本数据：7月固定工资与加班工资增加，为首相安倍减压

数据显示，日本7月受薪者整体现金所得较上年同期增加2.6%，为连续第五个月增加，6月修正为增长1.0%。

7月加班工资较上年同期增长3.3%，连续第16个月上涨。加班工资是企业活动的一个风向标。

日本第二季经济环比年率为萎缩6.8%，创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出。

在参考完7-9月的国内生产总值(GDP)和其他数据之后，首相安倍晋三将在今年稍晚决定，是否在明年10月进一步将消费税由8%上调至10%。

以下为7月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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7月 7月 6月

薪资(日圆) (年变动率%) %

整体现金薪资 369,846 +2.6 +1.0*

每月薪资 262,329 +0.9 +0.4

-经常性薪资 242,840 +0.7 +0.2*

-加班工资 19,489 +3.3 +3.1*

-特别加给 107,517 +7.1 +2.0*

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员工人数(百万人)

整体人数 47.053 +1.6 +1.5

一般雇员 33.234 +1.6 +1.0*

兼职员工 13.818 +1.3 +2.8*

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注："*"代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 徐文焰/李春喜; 审校 王兴亚/于春红/许娜)