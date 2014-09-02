日本数据：7月固定工资与加班工资增加，为首相安倍减压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
数据显示，日本7月受薪者整体现金所得较上年同期增加2.6%，为连续第五个月增加，6月修正为增长1.0%。
7月加班工资较上年同期增长3.3%，连续第16个月上涨。加班工资是企业活动的一个风向标。
日本第二季经济环比年率为萎缩6.8%，创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出。
在参考完7-9月的国内生产总值(GDP)和其他数据之后，首相安倍晋三将在今年稍晚决定，是否在明年10月进一步将消费税由8%上调至10%。
以下为7月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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7月 7月 6月
薪资(日圆) (年变动率%) %
整体现金薪资 369,846 +2.6 +1.0*
每月薪资 262,329 +0.9 +0.4
-经常性薪资 242,840 +0.7 +0.2*
-加班工资 19,489 +3.3 +3.1*
-特别加给 107,517 +7.1 +2.0*
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员工人数(百万人)
整体人数 47.053 +1.6 +1.5
一般雇员 33.234 +1.6 +1.0*
兼职员工 13.818 +1.3 +2.8*
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注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 徐文焰/李春喜; 审校 王兴亚/于春红/许娜)
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