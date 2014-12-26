日本数据：11月薪资数据下滑，突显安倍振兴经济的任务艰巨

薪资问题是安倍经济学取得成功的关键。 “我们仍然认为，薪资正在逐步增长，体现在经常性薪资的稳步增加 中，”厚生劳动省的一名官员称。 根据厚生劳动省的数据，11月包括奖金在内的特别加给较上年同期下 滑27.0%。衡量企业活动状况的晴雨表--加班工资亦降0.9%，为20个月来 首度下滑。 经常性薪资增加0.2%，为连续第六个月增加。 以下为11月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初 步数据细节： --------------------------------------------------------- 11月 11月 10月 薪资(日圆) (年变动率%) % 整体现金薪资 272,726 -1.5 +0.2* 每月薪资 261,534 +0.1 +0.2* -经常性薪资 241,700 +0.2 +0.1* -加班工资 19,834 -0.9 +1.2* -特别加给 11,192 -27.0 -0.1* --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人) 整体人数 47.076 +1.3 +1.6 一般雇员 33.094 +1.4 +1.0* 兼职员工 13.982 +1.2 +2.8* --------------------------------------------------------- 注："*"代表修正值。 参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 李春喜/许娜；审校 张涛/徐文焰)