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货币新闻 | 2014年 12月 26日 星期五 09:52 BJT

日本数据：11月薪资数据下滑，突显安倍振兴经济的任务艰巨

薪资问题是安倍经济学取得成功的关键。
    
    “我们仍然认为，薪资正在逐步增长，体现在经常性薪资的稳步增加
中，”厚生劳动省的一名官员称。
    
    根据厚生劳动省的数据，11月包括奖金在内的特别加给较上年同期下
滑27.0%。衡量企业活动状况的晴雨表--加班工资亦降0.9%，为20个月来
首度下滑。
    
    经常性薪资增加0.2%，为连续第六个月增加。
    
    以下为11月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初
步数据细节：

    ---------------------------------------------------------
                         11月        11月        10月
                      薪资(日圆)   (年变动率%)      %
    整体现金薪资      272,726        -1.5        +0.2*
    每月薪资          261,534        +0.1        +0.2*
      -经常性薪资     241,700        +0.2        +0.1*
      -加班工资        19,834        -0.9        +1.2*
      -特别加给        11,192       -27.0        -0.1*
    ---------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------
    员工人数(百万人)
    整体人数            47.076       +1.3        +1.6
      一般雇员          33.094       +1.4        +1.0*
      兼职员工          13.982       +1.2        +2.8*
    ---------------------------------------------------------

    注："*"代表修正值。

    参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完)
  
 (编译 李春喜/许娜；审校 张涛/徐文焰)
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