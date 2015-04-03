日本数据：2014年年终奖金创六年来首次增长--政府

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
日本首相安倍晋三正在施压日本企业上调薪资，此举对于催生薪资和 消费增长良性循环，并推高企业获利、投资和就业来说很重要。 厚生劳动省数据显示，2月受薪者整体现金所得较上年同期增长0.5% 至261,344日圆，连续第三个月上升，得益于就业市场紧俏。 11月至1月发放的年底奖金同比增加1.9%至375,431日圆，为六年来首 次增加，且创10年来最大涨幅，受丰厚的企业获利支撑。 以下为2月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初 步数据细节： --------------------------------------------------------- 2月 2月 1月 薪资(日圆) (年变动率%) % 整体现金薪资 261,344 +0.5 +0.6 每月薪资 258,327 +0.5 +0.3 -经常性薪资 238,883 +0.5 +0.2 -加班工资 19,444 +0.4 +2.1 -特别加给 3,017 +3.0 +7.6 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人) 整体人数 47.134 +2.1 +2.0 一般雇员 32.864 +1.3 +1.1 兼职员工 14.269 +3.8 +3.9 --------------------------------------------------------- (完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 于春红)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。