版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 14:03 BJT

日本数据：2014年年终奖金创六年来首次增长--政府

日本首相安倍晋三正在施压日本企业上调薪资，此举对于催生薪资和
消费增长良性循环，并推高企业获利、投资和就业来说很重要。
    
    厚生劳动省数据显示，2月受薪者整体现金所得较上年同期增长0.5%
至261,344日圆，连续第三个月上升，得益于就业市场紧俏。
    
    11月至1月发放的年底奖金同比增加1.9%至375,431日圆，为六年来首
次增加，且创10年来最大涨幅，受丰厚的企业获利支撑。
    
    以下为2月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初 
步数据细节：
    
    ---------------------------------------------------------
                         2月         2月            1月
                      薪资(日圆)   (年变动率%)        %
    整体现金薪资      261,344          +0.5         +0.6
    每月薪资          258,327          +0.5         +0.3
      -经常性薪资     238,883          +0.5         +0.2
      -加班工资        19,444          +0.4         +2.1
      -特别加给         3,017          +3.0         +7.6
    ---------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------
    员工人数(百万人)
    整体人数           47.134          +2.1         +2.0
      一般雇员         32.864          +1.3         +1.1
      兼职员工         14.269          +3.8         +3.9
    ---------------------------------------------------------
    (完)
    
  
 (编译 张若琪/杜明霞；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐