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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 09:09 BJT

日本经济：政府经济财政谘问会议呼吁提高最低薪资以促进消费

“我希望为这些提议的实施奠定基础，”安倍在会上称。

“我们需要民间部门提高资本支出和薪资。”

经济财政大臣甘利明将在本月稍晚决定结构性改革计划时，使用该委员会的提议。甘利明是日本经济政策制定的一个关键人物。

“我确实感觉，政府正努力弥补以往的过错，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki称。

“安倍政府在任期的前半段更关注于经济成长，但现在则更侧重于就业和为家庭提供帮助。”(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 /王丽鑫)

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