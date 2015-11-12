日本经济：政府经济财政谘问会议呼吁提高最低薪资以促进消费

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我希望为这些提议的实施奠定基础，”安倍在会上称。
“我们需要民间部门提高资本支出和薪资。”
经济财政大臣甘利明将在本月稍晚决定结构性改革计划时，使用该委员会的提议。甘利明是日本经济政策制定的一个关键人物。
“我确实感觉，政府正努力弥补以往的过错，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki称。
“安倍政府在任期的前半段更关注于经济成长，但现在则更侧重于就业和为家庭提供帮助。”(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 /王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”