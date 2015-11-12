日本经济：政府经济财政谘问会议呼吁提高最低薪资以促进消费

“我希望为这些提议的实施奠定基础，”安倍在会上称。

“我们需要民间部门提高资本支出和薪资。”

经济财政大臣甘利明将在本月稍晚决定结构性改革计划时，使用该委员会的提议。甘利明是日本经济政策制定的一个关键人物。

“我确实感觉，政府正努力弥补以往的过错，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki称。