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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 11:04 BJT

更新版1-日本数据：10月实质薪资连涨第四个月，有望提升消费支出

分析师认为实质薪资增长令人欣喜，但部分分析师质疑薪资未来增速是否足以明显提振消费。

“我尚未看到出现明显的增长趋势。即便薪资继续增长，可能也过于温和，不足以鼓励消费者积极购物，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

日本央行采取购买公债和其它风险资产的大规模刺激计划，期望通胀率在2016财年下半年前后达到2%的目标。但考虑到经济复苏缓慢，大多数分析师质疑这个目标能否实现。

数据显示，10月受薪者整体现金所得较上年同期上升0.7%，为连续第四个月增加。经常性薪资小增0.1%。

衡量企业活动力道的指标--加班工资较上年同期升1.2%。(完) (编译 王颖/许娜；审校 白云/张涛)

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