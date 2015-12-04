更新版1-日本数据：10月实质薪资连涨第四个月，有望提升消费支出

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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分析师认为实质薪资增长令人欣喜，但部分分析师质疑薪资未来增速是否足以明显提振消费。
“我尚未看到出现明显的增长趋势。即便薪资继续增长，可能也过于温和，不足以鼓励消费者积极购物，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。
日本央行采取购买公债和其它风险资产的大规模刺激计划，期望通胀率在2016财年下半年前后达到2%的目标。但考虑到经济复苏缓慢，大多数分析师质疑这个目标能否实现。
数据显示，10月受薪者整体现金所得较上年同期上升0.7%，为连续第四个月增加。经常性薪资小增0.1%。
衡量企业活动力道的指标--加班工资较上年同期升1.2%。(完) (编译 王颖/许娜；审校 白云/张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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