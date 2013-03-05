日本数据：1月受薪者现金所得按年升0.7%,九个月来首次上升

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
但1月加班工资则较上年同期下降1.5%，连续第四个月下降。加班工资是企业活动强弱的晴雨表。
首相安倍晋三上个月向日本最大的商界游说团体发出呼吁，要求企业增加薪资，结束平均薪资20多年来的下跌趋势。
但上个月一项路透调查显示，日本企业不愿响应安倍的呼吁，除非看到内需增加的强烈迹象。数年来，日本经济多次进出衰退状态。
特别加给则较上年同期跃升了23.3%，为2011年5月以来最大涨幅。特别加给包括了每年分别于夏天和12月两次发放的奖金。
以下为月度薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节: ----------------------------------------------------------
1月 1月 12月 薪资(日圆) (年变动率%) 整体现金薪资 271,450 +0.7 -1.7* 每月薪资 258,652 -0.2 -0.6*
-经常性薪资 240,233 -0.1 -0.6*
-加班工资 18,419 -1.5 -0.2*
-特别加给 12,798 +23.3 -2.8* --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人) 整体人数 45.727 +0.5 +0.8*
一般雇员 32.442 0.0 -0.3*
兼职员工 13.285 +1.7 +3.2* --------------------------------------------------------- 注:"*"代表修正值. 参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站,网址为www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/index.html)(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)