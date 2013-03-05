日本数据：1月受薪者现金所得按年升0.7%,九个月来首次上升

但1月加班工资则较上年同期下降1.5%，连续第四个月下降。加班工资是企业活动强弱的晴雨表。

首相安倍晋三上个月向日本最大的商界游说团体发出呼吁，要求企业增加薪资，结束平均薪资20多年来的下跌趋势。

但上个月一项路透调查显示，日本企业不愿响应安倍的呼吁，除非看到内需增加的强烈迹象。数年来，日本经济多次进出衰退状态。

特别加给则较上年同期跃升了23.3%，为2011年5月以来最大涨幅。特别加给包括了每年分别于夏天和12月两次发放的奖金。

以下为月度薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节: ----------------------------------------------------------

1月 1月 12月 薪资(日圆) (年变动率%) 整体现金薪资 271,450 +0.7 -1.7* 每月薪资 258,652 -0.2 -0.6*

-经常性薪资 240,233 -0.1 -0.6*

-加班工资 18,419 -1.5 -0.2*

-特别加给 12,798 +23.3 -2.8* --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人) 整体人数 45.727 +0.5 +0.8*

一般雇员 32.442 0.0 -0.3*

兼职员工 13.285 +1.7 +3.2* --------------------------------------------------------- 注:"*"代表修正值. 参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站,网址为www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/index.html)(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)