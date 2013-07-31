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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 09:53 BJT

日本数据：6月奖金微涨0.4%，表明安倍经济学初获成效

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6月 6月 5月 薪资(日圆) (年变动率%) 整体现金薪资 433,568 +0.1 -0.1* 每月薪资 261,776 -0.2 -0.4*

-经常性薪资 243,262 -0.2 -0.4*

-加班工资 18,514 0.0 +0.4*

-特别加给 171,792 +0.4 +6.8* --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人) 整体人数 46.253 +0.7 +0.7*

一般雇员 32.801 +0.2 -0.2*

兼职员工 13.452 +2.1 +3.2* ---------------------------------------------------------

注："*"代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：

(here)(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬/张涛)

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