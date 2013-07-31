日本数据：6月奖金微涨0.4%，表明安倍经济学初获成效

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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6月 6月 5月 薪资(日圆) (年变动率%) 整体现金薪资 433,568 +0.1 -0.1* 每月薪资 261,776 -0.2 -0.4*
-经常性薪资 243,262 -0.2 -0.4*
-加班工资 18,514 0.0 +0.4*
-特别加给 171,792 +0.4 +6.8* --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人) 整体人数 46.253 +0.7 +0.7*
一般雇员 32.801 +0.2 -0.2*
兼职员工 13.452 +2.1 +3.2* ---------------------------------------------------------
注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：
(here)(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬/张涛)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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