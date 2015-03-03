日本数据：1月受薪者整体现金所得较上年同期增加1.3%，实质薪资降幅收窄

基本薪资决定着整体薪资的变化趋势，1月较上年同期增长0.9%，增 速高于12月的增长0.3%。 1月加班工资较上年同期增长2.6%，增速为7月以来最快。该指标反映 企业活动的强弱情况。 以下为1月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初 步数据细节： --------------------------------------------------------- 1月 1月 12月 薪资(日圆) (年变动率%) % 整体现金薪资 272,779 +1.3 +1.3* 每月薪资 260,079 +0.9 +0.3* -经常性薪资 240,275 +0.8 +0.2* -加班工资 19,804 +2.6 +0.5 -特别加给 12,700 +10.8 +2.1* --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人) 整体人数 47.120 +1.8 +1.7 一般雇员 33.098 +1.9 +1.2* 兼职员工 14.022 +1.5 +2.8* --------------------------------------------------------- 注："*"代表修正值。(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻/张涛)