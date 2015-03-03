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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 09:46 BJT

日本数据：1月受薪者整体现金所得较上年同期增加1.3%，实质薪资降幅收窄

基本薪资决定着整体薪资的变化趋势，1月较上年同期增长0.9%，增
速高于12月的增长0.3%。
    
    1月加班工资较上年同期增长2.6%，增速为7月以来最快。该指标反映
企业活动的强弱情况。
    
    以下为1月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初 
步数据细节：
    
    ---------------------------------------------------------
                         1月         1月         12月
                      薪资(日圆)   (年变动率%)      %
    整体现金薪资      272,779        +1.3        +1.3*
    每月薪资          260,079        +0.9        +0.3*
      -经常性薪资     240,275        +0.8        +0.2*
      -加班工资        19,804        +2.6        +0.5
      -特别加给        12,700       +10.8        +2.1*
    ---------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------
    员工人数(百万人)
    整体人数           47.120        +1.8        +1.7
      一般雇员         33.098        +1.9        +1.2*
      兼职员工         14.022        +1.5        +2.8*
    ---------------------------------------------------------
    注："*"代表修正值。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张荻/张涛)
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