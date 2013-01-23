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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:12 BJT

路透专访: 日本反对党领导人称反对前央行副总裁武藤敏郎担任央行总裁

路透东京1月23日 - 日本大家的党党首渡边喜美周三对路透表示:

* 如果政府提名前日本央行副总裁武藤敏郎为央行总裁,将不予支持

* 将再次提交议案要求修改日本央行法,将就业、经济增长和通胀纳入央行职责范围.(完)

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