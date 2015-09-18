美国经济：还未强劲到足以支持升息--日本JBIC总裁渡边博史

路透东京9月18日 - 日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史对美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变的举措表示欢迎，他指出，当前美国经济和通胀状况不支持升息。

渡边博史呼应了国际货币基金组织(IMF)和世界银行的谨慎看法，即美国急于升息会对已然放缓的新兴市场造成冲击。

渡边博史曾担任日本财务省负责国际事务的副财相，拥有广泛的国内外政界人脉。(完)