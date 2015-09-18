美国经济：还未强劲到足以支持升息--日本JBIC总裁渡边博史

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月18日 - 日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史对美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变的举措表示欢迎，他指出，当前美国经济和通胀状况不支持升息。
渡边博史呼应了国际货币基金组织(IMF)和世界银行的谨慎看法，即美国急于升息会对已然放缓的新兴市场造成冲击。
渡边博史曾担任日本财务省负责国际事务的副财相，拥有广泛的国内外政界人脉。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”