（更正）焦点：日本第二季经济濒临停滞 安倍政策遭质疑

(更正：因译文有误，第六段应为“第二季GDP持平于前季”，非“第二季GDP增幅与前季持平)

路透东京8月15日 - 日本经济继第一季强劲增长后，在4-6月减速至接近停滞，受出口和资本支出疲软拖累，这给首相安倍施加更大压力，需出台政策以维持经济的可持续增长。

日本内阁府周一公布的数据显示，第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.2%，不及路透调查预估中值成长0.7%，增幅远远小于1-3月修正后的增幅2.0%。

上述数据凸显出，随着被称为“安倍经济学”的刺激计划初步效果逐渐式微，决策者面临如何才能真正摆脱20年来通缩的挑战。

瑞穗证券资深经济分析师NORIO MIYAGAWA称，“整体看日本经济似乎陷入了停滞。消费者支出疲弱，原因是薪资增幅微弱。海外经济体存在很多的不确定性，这抑制了企业资本支出。”

“政府已经宣布了大规模刺激措施，所以下一个问题是，日本央行在全面评估政策后将会如何做出回应，这肯定会导致物价目标推迟实现。”

第二季GDP持平于前季，市场预估中值为上升0.2%。

民间消费较前季上升0.2%，符合市场预估中值，但比前季的0.7%增幅有所放缓。民间消费在GDP的占比约达60%。

数据显示，第二季资本支出较上季下滑0.4%，第一季为下滑0.7%，表明围绕全球经济前景的不确定性和国内市场疲软使企业不愿增加支出。

数据显示，第二季海外需求将GDP增幅拉低0.3个百分点，凸显出低迷的经济增长给依赖出口的日本经济带来的痛苦。

内阁府的一位官员向记者表示，房屋投资大增5.0%，创2011年以来的最大增幅，部分得益于日本央行的超宽松货币政策。这一政策推低了抵押贷款利率。

“整体而言，仅有公共支出与楼市投资在推动经济，其他环节仍然疲弱。经济似乎陷入停滞。”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理表示。

安倍内阁本月宣布一项经济方案，包括13.5万亿(兆)日圆财政措施，希望有助经济抵御外部阻力，维持温和复苏。

日本央行上个月也透过温和增加风险资产购买规模，藉此扩大刺激。但日本央行在下个月就刺激计划的效果进行全面评估时，仍将面临采取更多举措的压力。

但该行已经吸纳三分之一日本公债，部分分析师对于更积极印钞能否刺激增长或促使目前下滑的通胀率升至央行设定的2%目标表示怀疑。(完)