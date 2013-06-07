《日圆汇率焦点》日本政府对日圆大涨表达关切，但称没有必要恐慌

日本财务省国际局长山崎达雄表示，隔夜美元/日圆跌势“非常迅猛”，他将密切关注汇市。山崎达雄是麻生太郎的外汇事务主要负责人之一。

在欧洲货币杂志举办的年度日本外汇论坛上的讲话中，山崎达雄重申，日本央行的大规模货币宽松并非直接针对汇率。他并称近来日圆的波动是由市场驱动。

日本官员没有过度担心日圆汇率，其中一个原因是虽然日圆走软使得依赖出口的日本经济总体受益，但日本企业却并未要求日圆进一步下跌。

路透5月末进行的一次调查显示，日本企业希望日圆企稳，甚至小幅回升。

在美元兑日圆升破100日圆关口之后，路透对400家企业的调查显示，48%的受访企业希望日圆兑美元汇率稳定在100日圆左右。

仅有7%的企业希望日圆兑美元走软至105日圆，8%的企业希望跌至110日圆。相比之下，有29%的企业希望日圆兑美元反弹至95日圆，9%的企业倾向于90日圆的水平。由于计算经过四舍五入，各项比例相加不等于100%。(完)