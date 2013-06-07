《日圆汇率焦点》日本政府对日圆大涨表达关切，但称没有必要恐慌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
日本财务省国际局长山崎达雄表示，隔夜美元/日圆跌势“非常迅猛”，他将密切关注汇市。山崎达雄是麻生太郎的外汇事务主要负责人之一。
在欧洲货币杂志举办的年度日本外汇论坛上的讲话中，山崎达雄重申，日本央行的大规模货币宽松并非直接针对汇率。他并称近来日圆的波动是由市场驱动。
日本官员没有过度担心日圆汇率，其中一个原因是虽然日圆走软使得依赖出口的日本经济总体受益，但日本企业却并未要求日圆进一步下跌。
路透5月末进行的一次调查显示，日本企业希望日圆企稳，甚至小幅回升。
在美元兑日圆升破100日圆关口之后，路透对400家企业的调查显示，48%的受访企业希望日圆兑美元汇率稳定在100日圆左右。
仅有7%的企业希望日圆兑美元走软至105日圆，8%的企业希望跌至110日圆。相比之下，有29%的企业希望日圆兑美元反弹至95日圆，9%的企业倾向于90日圆的水平。由于计算经过四舍五入，各项比例相加不等于100%。(完)
(编译 兰秀娟/侯向明/李春喜; 审校 徐文焰/许娜)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。