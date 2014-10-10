路透专访：日本“日圆先生”预计美元/日圆在106-111区间波动

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“疲软日圆不再对日本经济有利，尤其如果兑美元跌至115-120，将是弊大于利，”神原英资周五接受路透专访时称。
他表示，因为日本企业已经把更多生产搬到海外，弱势日圆现在难以像以往那样提振进口，却会推高能源和食品进口成本。
神原英资现为经济学家和青山学院大学教授，1997年7月接任负责国际事务的大藏省次官，任职两年。现在他的言论仍为一些汇市人士所关注。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。