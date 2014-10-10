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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 14:29 BJT

路透专访：日本“日圆先生”预计美元/日圆在106-111区间波动

“疲软日圆不再对日本经济有利，尤其如果兑美元跌至115-120，将是弊大于利，”神原英资周五接受路透专访时称。

他表示，因为日本企业已经把更多生产搬到海外，弱势日圆现在难以像以往那样提振进口，却会推高能源和食品进口成本。

神原英资现为经济学家和青山学院大学教授，1997年7月接任负责国际事务的大藏省次官，任职两年。现在他的言论仍为一些汇市人士所关注。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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