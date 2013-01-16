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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 15:50 BJT

日圆汇率: 日本政府重申日圆过度强势正在获得修正

路透东京1月16日 - 日本政府周三重申,日圆过度强势现象目前正在获得修正,内阁阁员并非刻意对货币贬值的坏处发表评论.

内阁官房长官菅义伟在例行记者会上作上述表示.日本经济财政大臣甘利明上日表示,弱势日圆可能通过促使进口物价上升而损及民生.

甘利明谈话后,日圆强劲反弹,兑美元由本周稍早的两年半低点反弹.(完) (编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)
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