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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 16:42 BJT

日圆汇率: 日本财务官中尾武彦称汇率由市场决定

路透东京2月7日 - 日本财务省财务官中尾武彦周四表示,汇率是由市场决定,拒绝评论日圆贬值对日本经济的影响.(完)
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