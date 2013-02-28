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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 12:23 BJT

日本经济： 显露改善迹象,正密切关注汇率波动-财务大臣

麻生太郎向国会表示,日本经济开始出现乐观讯号.

"从去年年中起,全球经济放缓,导致疲软现象...及日本经济破底的担忧,"他称."但最近股市已开始回升,我们开始见到一些正面讯号."

麻生太郎亦强调日本必须改善财政,并表示政府政策将以兼顾财政改革及重振经济为目标.

麻生太郎表示,政府计划年中左右提出积极的成长战略,内容包括监管及结构性改革.

日本经济财政大臣甘利明向国会表示,央行必须采行强力货币措施,以引导经济走出通缩.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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