日圆汇率：现在难以判断日圆走软是否会挫伤日本经济--日本首相顾问

本田悦朗表示，安倍晋三密切关注日圆走势，但补充称美元在120日圆左右不会给日本整体经济带来问题。

本田悦朗还表示，油价跌至每桶约50美元不令人担忧，而且他希望油价仍维持在该水准，不过油价进一步下跌可能损及产油国，进而伤及全球经济。(完)