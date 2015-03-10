日圆汇率：现在难以判断日圆走软是否会挫伤日本经济--日本首相顾问

金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
本田悦朗表示，安倍晋三密切关注日圆走势，但补充称美元在120日圆左右不会给日本整体经济带来问题。
“如果日圆偏离基本面，将不太好，”本田悦朗对记者说。
本田悦朗还表示，油价跌至每桶约50美元不令人担忧，而且他希望油价仍维持在该水准，不过油价进一步下跌可能损及产油国，进而伤及全球经济。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 孙茉莉/龚芳)
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选