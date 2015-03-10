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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 17:53 BJT

日圆汇率：现在难以判断日圆走软是否会挫伤日本经济--日本首相顾问

本田悦朗表示，安倍晋三密切关注日圆走势，但补充称美元在120日圆左右不会给日本整体经济带来问题。

“如果日圆偏离基本面，将不太好，”本田悦朗对记者说。

本田悦朗还表示，油价跌至每桶约50美元不令人担忧，而且他希望油价仍维持在该水准，不过油价进一步下跌可能损及产油国，进而伤及全球经济。(完)

(编译 李春喜/杜明霞；审校 孙茉莉/龚芳)
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