《日圆汇率分析》保险商谨慎观察安倍新政效果,日圆跌势可能放缓

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
在预期政府将增加发债为财政举措筹资的情况下,日本公债收益率有走高的可能性,这也可能打压投资人对海外资产的胃纳.如果政策有效,那么收益率或将因经济将重现通胀的预期心理而上涨,特别是长天期券种.
分析师说,保险业者的负债平均期限为15-20年,所以如果安倍真能把通缩变成通胀,从而提振20年和30年期日债的收益率分别升至2%和3%,那么保险业者就可能继续投资日债.
虽然投资人仍担心如果安倍策略失败的话,日圆将有升值的风险,不过日圆涨幅可能因其他类型的投资人出脱日圆而受抑.
日本进口商为支付日益上涨的燃料进口成本而有强劲的美元需求,加上散户放空日圆力道增加,这些至少都能部分填补大型投资人缺席所造成的缺口.
根据日本金融期货协会数据,1月份散户投资人美元/日圆交易量较12月增加125%,同期欧元/日圆交易量增加97%.
"我想日本散户已准备好面对这股波动...许多人已经在场边观望很久,现准备重新进场进行投机交易,并设下长线投资."Aite Group资深分析师Javier Paz说.(完) (编译 李春喜/张若琪/戴素萍/李婷仪; 审校 丁琦/徐文焰/许娜)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。