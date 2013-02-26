《日圆汇率分析》保险商谨慎观察安倍新政效果,日圆跌势可能放缓

在预期政府将增加发债为财政举措筹资的情况下,日本公债收益率有走高的可能性,这也可能打压投资人对海外资产的胃纳.如果政策有效,那么收益率或将因经济将重现通胀的预期心理而上涨,特别是长天期券种.

分析师说,保险业者的负债平均期限为15-20年,所以如果安倍真能把通缩变成通胀,从而提振20年和30年期日债的收益率分别升至2%和3%,那么保险业者就可能继续投资日债.

虽然投资人仍担心如果安倍策略失败的话,日圆将有升值的风险,不过日圆涨幅可能因其他类型的投资人出脱日圆而受抑.

日本进口商为支付日益上涨的燃料进口成本而有强劲的美元需求,加上散户放空日圆力道增加,这些至少都能部分填补大型投资人缺席所造成的缺口.

根据日本金融期货协会数据,1月份散户投资人美元/日圆交易量较12月增加125%,同期欧元/日圆交易量增加97%.

"我想日本散户已准备好面对这股波动...许多人已经在场边观望很久,现准备重新进场进行投机交易,并设下长线投资."Aite Group资深分析师Javier Paz说.(完) (编译 李春喜/张若琪/戴素萍/李婷仪; 审校 丁琦/徐文焰/许娜)