日本自民党有望大获全胜--调查

路透东京12月14日--- - 《朝日新闻》、《读卖新闻》和《日本经济新闻》周五公布的调查显示，前首相安倍晋三率领的日本自民党有望在周日的下议院选举中大获全胜，或结束日本政治僵局。

日本下议院共480个席位，自民党及其盟友公明党有望获得至少三分之二的席位。

不过调查显示，仍有30%-50%的选民没有下定决心，投票率料低于2009年下议院选举时的69.28%。

自民党如果获胜，将在中日领土争端中采取强硬态度，支持核电政策，积极推进高度宽松的货币政策，进行大量财政支出以结束持续的通缩并打压日圆。

调查显示，现任首相野田佳彦领导的民主党可能只获得不足70个席位。《日本经济新闻》称，这将是民主党自1998年成立以来在下议院选举中获得的最少席位。

《朝日新闻》称，由大阪市长桥下彻创立、石原慎太郎领导的日本维新会党处境困难，可能获得不足50个席位。

如果自民党和公明党获得下议院超过三分之二的多数，新政府将更容易通过政策。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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