安倍执政联盟有望在参议院选举中大获全胜--调查

路透东京7月6日（记者 Linda Sieg） - 媒体调查显示，日本首相安倍晋三领导的执政联盟有望在本月的参议院选举中大获全胜。这一胜利将会打破日本国会的“跛脚鸭”僵局，为2006年以来的首个稳定政府奠定基础。

执政联盟若在参议院选举中获胜，安倍推动其“安倍经济学”的阻力将会减小。“安倍经济学”的目的是借助一系列超宽松货币政策、财政支出以及包括解除管制在内的结构性改革，来结束日本经济长期停滞局面。

不过，如果自民党成员反对进行痛楚的改革，参议院选举大获全胜也是喜忧参半之事。

媒体周六发布的调查显示，在参议院改选的121个席位选举中，自民党及联合执政伙伴新公民党（New Komeito party）有望赢得70多个席位。日本参议院选举将于7月21日进行投票。媒体在7月4-5日进行了此次调查。

执政联盟目前手中握有59个无需改选的席位，如果取得上述成绩，将令他们在参议院选举赢得多数席位，从而结束“跛脚鸭国会”的局面。日本参议院过去由反对党派掌控，导致政策执行处处受阻。

以自民党为首的执政联盟去年12月在众议院选举中获胜，安倍因此重回首相宝座。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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