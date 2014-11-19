《热点聚焦》通缩及自民党败选经历，促使安倍推迟增税并提前选举

**拼图一块块完成**

回过头来想，与安倍最接近的助手--内阁官房长官菅义伟在10月22日就曾暗示，政府开始把加税和选举问题放在一起考虑。

菅义伟表示，在决定加税问题时，政府将参考第三季国内生产总值(GDP)初值。

虽然菅义伟说得比较含糊，但还是暗示出，安倍可能在看到11月17日的数据后对加税作出决定，同时议会还处在会期当中，因此安倍可能解散议会提前选举，而不必等到12月其它数据出炉。

结果，GDP数据远逊于预期，显示经济在第三季陷入衰退。

就在安倍接近就选举做出决定之际，日本央行于10月31日采取意外举措，许多人认为此举更加便于政府上调税率，实际恰恰相反。

日本央行宣布增加公债购买规模，扩大货币刺激计划，从而缓解了若推迟加税恐怕债市崩盘的担忧，同时推动日本股市劲扬。

现在看来，11月7日一件看似没有联系的事情，好像是完成了安倍决策拼图的最后一块。

当时，安倍首席安全顾问从北京回国后报告称，安倍一直期待的与中国国家主席习近平的会晤将在下周的北京峰会上成为可能。

当晚，在分别与自民党二号人物以及共同执政的公明党会晤后，安倍接受一家民间电视台广播公司采访时，矢口否认正考虑提前举行选举。但他又不问自答地表示，当被问到是否正筹划选举时，首相通常都会否认。

资深政治分析师Minoru Morita称，“他这就是在发出信号：我将要举行选举。”

日本经济图表：link.reuters.com/zem62w