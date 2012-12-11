媒体调查显示日本自民党及其盟友有望赢得选举

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透12月11日电---日本媒体周二公布的调查显示，自民党及其盟友将在周日选举中胜出，赢得下议院480个席位中的300个以上席位。
《日本产经新闻》和《日本每日新闻》称，执政党民主党可能仅赢得不到80个席位。
《日本产经新闻》预计，自民党与公明党结成的联盟甚至可能赢得下议院三分之二席位。这意味着，当下议院通过的法案在参议院遇阻时，下议院可凭借三分之二以上多数票的再表决结果，通过法案。
自民党党首安倍晋三已承诺，将敦促央行大力放宽货币政策，并将提高公共项目支出，以遏制通缩并抑制日圆强势。
安倍晋三还主张在中日领土争端中采取强硬立场，并希望放松日本和平宪法对军事方面的限制。
菲律宾周一称，更强大的日本将可抗衡中国的军力崛起。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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