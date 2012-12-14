安倍晋三若大选获胜 将会避免与中国发生严重冲突--议员

路透东京12月14日(记者 Antoni Slodkowski) - 日本自民党高级官员表示，尽管竞选时安倍晋三措辞强硬，但如果自民党一如预期赢得周日的大选，他将避免与中国发生严重冲突。

因钓鱼岛争端，中日关系急剧下滑，中国爆发多起暴力抗议事件。

为强调日本对钓鱼岛的控制，自民党承诺考虑在岛上住人及修建建筑物。这一举动料会激怒中国。

但熟悉外交政策的自民党议员暗示，尽管在争议领土问题上态度强硬，安倍政府将会渴望改善中日关系，希望与中国的关系更为务实。

自民党议员新藤义孝(Yoshitaka Shindo)在接受路透采访时表示：“我们不想做任何进一步恶化当前事态的事情。”

“我们需要平息这种状况，缓和两国关系，因日本不想与任何邻国卷入任何军事冲突中。”

自民党在竞选时的强硬言论似乎旨在利用选民中不断增强的民族主义情绪，防止他们转而支持右倾的日本维新会(Japan Restoration Party)。日本维新会由大阪市长桥下彻新近成立。

日本前防卫大臣林芳正(Yoshimasa Hayashi)表示：“我们必须在中日之间建立热线，以保证任何潜在事件都不会升级扩大。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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