分析：安倍晋三若上台 料将寻求增强日本军力

路透东京12月11日 - 若日本自民党在周末众议院选举中胜出，二度出任首相的安倍晋三可能再次寻求放宽和平宪法对该国军力建设的限制，以便日本在全球舞台成为更重要的安全力量。

周二公布的民调显示，自民党及其盟友有望在周日众议院选举中胜出，在时隔三年后重新执掌政权。

安倍晋三2006-2007年担任首相期间，将修改1947年颁布的和平宪法视为打破“战后体制”的重要步骤，并将此视为“毕生事业”。目前看来他仍希望实现该目标。

多方对中国军事力量的忧虑加深，这意味着现在即便不能正式修订日本宪法，至少是改变对宪法解读的好时机，这样日本或许就可以行使“集体自卫权”，并且在盟友遭攻击时可出手援助。

专家指出，若安倍晋三得偿所愿，就意味着当朝鲜导弹飞向美国本土时，日本军方就可以击落导弹；当美国军舰在公海遇袭时，日本亦可施以援手；此外，还为日本与美军执行联合行动消除障碍。

日本宪法第九条规定放弃以战争解决国际争端的权利，不保持海陆空军及其他战争力量。

但日本后来已允许保持用于自卫及执行海外任务的军事力量。若在这方面走得更远，将引发中国的不满。日本侵华的记忆在中国民众中根深蒂固，今年两国岛屿争端更引发中国民众抗议活动和抵制日本企业的浪潮，影响到两国贸易关系。

中国人民大学日本问题专家黄大慧称，目前日本的右翼趋势强烈。他指出，现在日本不大可能恢复军国主义，但如果修改宪法，就可能趁机加强军力建设，因此长期而言，必须对日本保持警惕。

菲律宾周一称，若日本更强大，将可制衡中国军力崛起。

日本宪法自从1947年施行以来，从未修改过。若要修改，需要在众议院和参议院均得到三分之二议员的批准，并须在全民公投中得到多数人通过。但如果只是调整对宪法的解读，则无需通过立法就可做到，因此安倍晋三若上台，可能先会这么做。

不过鉴于参议院选举将于明年7月举行，安倍晋三可能不会贸然行动，以免惹恼自民党长期盟友--较为温和的新公明党。

此外，考虑到日本长期不稳的政局，安倍晋三即便上台，在任时间是否足够其实现目标都很难说。

日本自2006年迄今，已经有过六位首相，并且所有人都在上台几个月后，支持率就大幅下降。安倍晋三恐怕也难逃脱这个命运。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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