《特写》 日本要想赢得通缩之战,首先应化解民众消费心理顽症

路透东京12月17日 - 日本政府若想打响对抗通货紧缩的战斗,首先应该从保护受衰退困扰的消费者利益开始,例如Kumiko Kuramochi一家.

日本自民党在周日选举中大获全胜,他们希望能让Kuramochi这样的日本民众明白,激进的货币政策将推升通胀率.由此传递出来的信号就是:趁着价格还没开始上涨之前,现在就赶紧去购买吧.

问题在于,经历了二十年起起停停的经济成长、十五年的薪资下降和接近十五年的通货紧缩后,日本人"买便宜货"的心理已经是根深蒂固.因此政府若想让民众相信未来收入增长足以让他们负担更昂贵的商品,绝不是一件容易的事情.

现年38岁的Kuramochi就是一个典型例子.她有两个小孩要抚养.周日大选前,她正在东京的东部地区采购低价商品.由于担心丈夫明年可能减薪,她不得不压缩支出.

"趁着打折,我给自己和一个小孩买了冬天穿的外套,因为我们要尽量少花钱."Kuramochi表示."我很担心家里的财务情况,手头并不宽裕,我也不认为明年我丈夫的收入能提高,因为现在的经济形势并不好."

如何扭转日本长期陷入通货紧缩的境地,是摆在自民党领导人安倍晋三面前的关键问题.

他誓言将会通过日本央行的"无限制"公债购买计划,来终结价格下跌和需求放缓的状况.其理由在于,这种做法将会形成通胀预期,随后影响到消费,进而提振经济成长.日本现正处于2000年以来第四次经济衰退.

若浏览日本平均年收入变动图表,请点选(link.reuters.com/pam64t)

若浏览日本消费者物价指数(CPI)图表,请点选(link.reuters.com/nam64t)

古典经济学理论认为,消费者应会乐见通货紧缩,因为这会增强他们的购买力.人们只有在担心未来物价上涨时,才会热衷于搜罗便宜货.

但是日本的情况有所不同.数据显示,该国购买力下跌的速度要快于物价降速.自1997财年以来,日本平均收入下滑12.2%.而扣除食品和能源的核心消费者物价指数跌幅在6.8%.

而且,消费者多年来为收入以及保住工作职位而惴惴不安,因此想方设法减少开支已经成为习惯.

"明年我太太重新上班,我们家的经济状况就会改善,但我们还是打算尽可能买最便宜的商品."43岁的自由职业平面设计师Yuichi Kawakami说."我担心物价,因为现在的经济并不好.我们今后还是需要节约开支."

Kawakami一边和他一岁大的女儿在咖啡厅玩,一边告诉我们,他和妻子利用www.shufoo.net网站对临近几家超市的商品进行价格比较,从中找出最便宜的.

日本的日间电视节目也常常赞美那些热衷于淘便宜货的买家:超市购物前总是货比三家的年轻家庭主妇,排队买300日圆(3.58美元)便当午餐的工薪族男女,还有那些担心养老金体系崩溃的退休人员.

零售商也推波助澜,定期推出打折优惠来招徕客户.这部分因为日圆兑美元在过去20年中升值将近50%,令许多进口商品变得便宜.

结果就是,购物者总要讨价还价,总是要想尽办法寻找最便宜的商品.Kuramochi曾购物的伊藤洋华堂(Ito-Yokado)本月部分商品低至六折,在购物者当中引起较大反响.该商场销售生鲜食品,日用必需品,化妆品,家具和服装.

**艰巨的任务**

一些经济学家赞成安倍晋三的观点,认为日本央行需要更积极地放宽货币政策,以帮助结束通缩.

然而,也有许多经济学家认为,日本需要对经济进行结构性改革,引导就业从制造业向服务业转移,鼓励妇女参加工作,提倡多生育子女以遏制人口的萎缩.

日本央行公布的数据,突显出安倍面临的艰巨任务.

9月时,在日本央行进行的季度家庭调查中,62%的受访者表示,预计未来一年物价平均上涨3%.但94%的受访者预计工资不会上涨,甚至下降.96%的受访者将维持现有支出水平,或削减支出.调查显示的这种趋势已经保持近20年不变.

一名日本央行的官员表示,对能源和食品价格上涨的预期可以解释为通胀预期,不过调查并未问及特定产品.该官员称调查所揭示的是,当预计收入增长停滞时,家庭计划减少支出,这对经济产生了直接的负面影响.由于未获准接受媒体访问,该官员要求匿名.

自主性支出仍面临巨大压力.新生银行9月时的年度调查显示,日本工薪阶层的月均可支配收入在2011年降至30年最低.

打折的压力使日本零售商面临"囚犯困局".餐馆连锁和零售商希望能不打折,但他们认为竞争对手会采取降价策略来吸引顾客.这种思维引发价格战.

快餐连锁店吉野家 在新开的几家店面下调了牛肉盖饭的价格,公司发言人称,将平日380日圆的售价下调至250日圆是个"实验".

几周之后,另一家快餐连锁也将价格下调至250日圆.

"企业已经意识到降价是一场消耗战,我们已经看到企业想摆脱这种模式的迹象,"第一生命经济研究所首席经济学家Toshihiro Nagahama表示.

"工资下降的预期已经根深蒂固,如果人们认为工资会上涨,他们会相应做出反应并增加支出."(完)