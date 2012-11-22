日本民主党承诺将倾尽全力保护领土

路透东京11月20日电---根据日本执政的民主党周二发布的竞选纲领草案，该党将承诺倾尽全力保护日本领土，并会在2030年代停止使用核能发电。

民调显示，日本首相野田佳彦所在的民主党的支持率，远远落後于日本最大在野党自民党。日本将在12月16日举行众议院选举。

民主党的竞选纲领草案称：“我们将扩大并巩固主要由海岸警卫队执行的保卫和警戒任务，采取各种可能措施保护我们的领土和领海，包括尖阁列岛（中国称钓鱼岛）。”路透获得了这份竞选纲领草案。

对於能源政策，草案称：“我们将动用所有可用的政策资源，让运转中的核反应堆数目在2030年代某个时候变为零成为可能。”

民主党的竞选纲领草案还重申了已设定的通胀和经济增长目标，分别为在始於2014年4月的财年前摆脱通缩，在2020年前实现3%的年均名义经济增长率。

草案再次承诺，民主党内阁将采取果断措施抑制日元过度升值，以防伤害依赖出口的日本经济。

在贸易政策方面，民主党的竞选纲领草案表示，该党将寻求签署自由贸易协定，比如像由美国推动的跨太平洋夥伴关系协定（TPP）。

日本放送协会（NHK）报导称，日本前首相鸠山由纪夫将不参加12月的选举，因他不会签署承诺支持民主党政策的文件，这些政策包括支持日本参与TPP以及提高销售税以削减政府债务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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