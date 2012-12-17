重发-《日本政经焦点》安倍晋三面临的挑战:印钞之后又该如何?

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路透东京12月17日 - 早在安倍晋三所在自民党重新执掌大权之前,他就已经以一项经济重振计划赢得了金融市场青睐.这项简单的计划实在诱人,但分析师认为十分危险,那就是印钞花钱,大量地印,大量地花.

周日选举中自民党大获全胜,因此带来的经济刺激憧憬可能激发市场大涨.但安倍的经济成就将取决于他如何对抗那些单靠印钞不能解决的长期问题,而在选战期间这些问题基本上为人遗忘.

安倍在2007年突然辞去首相一职,此次重新掌权,他的竞选承诺是将公共设施支出提高一倍,促使日本央行采取激进措施结束通缩,并透过压低日圆来帮助丰田汽车 和索尼 等出口商.

"安倍指出解决日本各种问题的办法是改革日本央行立法,调整汇率水平,或是大力采取宽松措施.这种做法只会让人担心,"富国生命投资顾问公司CEO樱井佑记说.该公司管理着190亿美元资产.

"这些办法应被看成是为实施结构性改革争取时间的手段而已,但我们没有听到任何自民党将要实施深入改革的消息."

过去一个月日圆兑美元 下滑4%,日经指数 上扬逾10%.这种所谓的"安倍效应",表明目前来讲多数投资者正希望这位新任领导人兑现自己的承诺.

分析师称,希望周日大选能在近期内维持这种趋势.根据日本电视台的统计结果,自民党在众议院480个席位中获得了至少291个席位,公明党则获得了至少29个.这个结果使得自民党与公明党两党在众议院取得三分之二的多数席次,可联手推翻或阻挡法案通过.

"安倍的经济政策将会执行,因此明年经济将出现好转.但问题是,在那以后又如何,"NLI基础研究所首席分析师栌浩一说."关键在于安倍是否能推行长期结构性改革和成长策略."

日本央行已做好准备将听取安倍关于进一步放松政策以及设定2%通胀率目标的呼吁,市场预计周四会议上央行料实施今年第五次政策宽松.

投资者还预期,最高达10万亿日圆(1,200亿美元)的追加预算案只是第一步,安倍政府计划未来10年每年在公共项目上支出10万亿日圆,较当前规模提高一倍.

分析师们认为,后续若不辅以提振增长潜能及阻止债务失控的相关措施,那么向经济注资只会起到短暂的刺激效应.

才过了三个世代,日本就成了世界上最高龄的社会,65岁以上的人口占了四分之一,光是上一个财政年度日本人口就减少了26万人.

解决办法人人皆知:整顿社会安全保障机制,包括削减健康照护和退休金支出；提高对海外市场的接触并且向国外开放日本市场,引进外国产品、劳工与投资；改革电力领域并且鼓励更多女性就业.

然而,这些解决办法都隐含政治和社会风险,是近期这些更替如走马灯的政坛领袖没有能力或者不愿意采取的.

由于自民党在众议院掌握明确多数,安倍晋三有机会证明自己的气魄,消除第一次任首相时的难堪记忆.

目前为止他稳紮稳打.

他的"安倍经济学"--综合了强有力的货币宽松措施以及大规模公共支出,几乎不需要政治成本,而且他在某些棘手议题上的态度比较含糊,如美国领导的"跨太平洋经济伙伴协定"(TPP),或者提高消费税税率等.

假如运气不错,安倍政府甚至有机会终结始自上一季的短暂经济衰退.

上周接受路透调查的分析师预测,日本经济明年第一季可望恢复成长,主要理由是中国经济料将复苏.

**加税的考验**

安倍将在明年8月面临第一道经济考题,手握第二季经济数据的政府届时将评估并决定经济是否足够强劲,能够应付计划中的第一轮消费税税率上调.

日本10年期公债收益率(殖利率)降至0.7%下方的10年低点,投资者有信心安倍晋三能促使日本央行从日本政府手中买下更多债券.

为了维系投资者的信心,安倍必须说服投资者相信,当他推动大规模刺激措施之际亦没有忘记财政纪律.分析师表示,日本公共债务的规模已经是经济总量的两倍还多,而且还在增加,因此新政府根本没有余地延后增税之举,况且加税已经成为日本财政的正义之师.他们的立场很清楚:"做就对了!"

"我希望他们能撑过这一段,"东京大学教授伊藤隆敏表示.伊藤隆敏在安倍首次任首相时曾担任顾问,目前亦被点名可能在4月入主日本央行,接替任期已满的总裁白川方明.

"税收甚至不到支出的一半.发债规模高于赋税收入.这就如同信用卡的支出超过每个月花费的一半,这太荒唐了,也不正常,长期是撑不下去的."(完)