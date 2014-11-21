日本政经：民调显示，安倍支持率降至执政以来新低

路透东京11月21日 - 周五公布的一项调查显示，日本首相安倍晋三的支持率降至任职以来最低，超过三分之一的选民认为他的经济政策已经失败。安倍将在周五解散议会，并提前选举。

但更多选民表示，相比于反对党，他们仍会投票给安倍。安倍在2012年12月上台，当时他所属的自民党在选举中大胜当时的执政党日本民主党。

这次调查由日本朝日新闻在11月18-19日期间进行，仅有39%的受访者表示支持安倍，较本月稍早进行的一次调查下滑三个百分点；有40%的受访者表示他们不支持安倍，因糟糕的经济表现影响了他的支持率。

正常情况下，大选应在2016年举行，但安倍希望趁反对派还处于弱势，在支持率进一步下滑之前巩固自己的民意基础。