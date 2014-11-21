更新版 1-日本政治：首相安倍提前改选国会，对安倍经济学进行公投

“不幸的是，民主党还没有恢复到我们能够对选民说‘请把政府交给我们’的程度，”民主党干事长枝野幸男表示。民主党在执政三年后，于2012年下台。

枝野幸男表示，民主党希望让选民能够从安倍的“自上而下”政策和民主党的“自下而上”策略之间进行选择。批评人士称安倍的政策有利于富人和大型企业，而民主党的策略聚焦于中产阶级。

由于反对派处于弱势且分化，自民党及其执政盟友公明党料不会失去在众议院占据多数的地位，它们在目前众议院480个席位中占据三分之二。在进行重新平衡人口密度低的农村地区和人口稠密的城镇地区的选举改革后，新选举的众议院将有475个议席，数量少于目前的480个。

安倍表示，如果他所在的执政联盟未能赢得多数席位，他将辞职。专家称几乎不可能出现这种情况，但若自民党输掉太多席位，安倍的力量将被削弱。(完)