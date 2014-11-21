更新版 1-日本政治：首相安倍提前改选国会，对安倍经济学进行公投

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
“不幸的是，民主党还没有恢复到我们能够对选民说‘请把政府交给我们’的程度，”民主党干事长枝野幸男表示。民主党在执政三年后，于2012年下台。
枝野幸男表示，民主党希望让选民能够从安倍的“自上而下”政策和民主党的“自下而上”策略之间进行选择。批评人士称安倍的政策有利于富人和大型企业，而民主党的策略聚焦于中产阶级。
由于反对派处于弱势且分化，自民党及其执政盟友公明党料不会失去在众议院占据多数的地位，它们在目前众议院480个席位中占据三分之二。在进行重新平衡人口密度低的农村地区和人口稠密的城镇地区的选举改革后，新选举的众议院将有475个议席，数量少于目前的480个。
安倍表示，如果他所在的执政联盟未能赢得多数席位，他将辞职。专家称几乎不可能出现这种情况，但若自民党输掉太多席位，安倍的力量将被削弱。(完)
(编译 李婷仪/张若琪/杜明霞；审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。