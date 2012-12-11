媒体调查显示日本自民党及其盟友有望赢得选举

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月11日--- - 日本媒体周二公布的调查显示，自民党及其盟友将在周日选举中胜出，赢得下议院480个席位中的300个以上席位。
《日本产经新闻》和《日本每日新闻》称，执政党民主党可能仅赢得不到80个席位。
《日本产经新闻》预计，自民党与公明党结成的联盟甚至可能赢得下议院三分之二席位。这意味着，当下议院通过的法案在参议院遇阻时，下议院可凭借三分之二以上多数票的再表决结果，通过法案。
自民党党首安倍晋三已承诺，将敦促央行大力放宽货币政策，并将提高公共项目支出，以遏制通缩并抑制日圆强势。
安倍晋三还主张在中日领土争端中采取强硬立场，并希望放松日本和平宪法对军事方面的限制。
菲律宾周一称，更强大的日本将可抗衡中国的军力崛起。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。